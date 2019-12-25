Французская газета поместила на обложку Путина в образе Бонда

ВОЗ довольно осторожно отреагировала на сообщение о регистрации российской вакцины.

Французская газета Liberation поместила на обложку президента России Владимира Путина в образе Джеймса Бонда. В руке он держит шприц с вакциной от коронавируса. Заголовок номера звучит так: "Вакцина анти-COVID. Завтра не умрет никогда".

Четыре первые полосы номера посвящены регистрации Россией первой вакцины против коронавируса. Авторы материала, что российская вакцина получила название в честь российского спутника, который обогнул весь мир в 1957 году во время космической гонки СССР с США. Советский аппарат сделал это раньше американского.

Скорость, с которой российский президент объявил (о вакцине), удивляет. Скорость или спешка? задаются вопросом авторы материала

Они отметили, что ВОЗ довольно осторожно отреагировала на сообщение о регистрации российской вакцины. Журналисты в тексте также выражают сомнения в качетстве клинических испытаний вакцины в России.

Ранее в Сербии назвали создание в России вакцины от коронавируса историческим для человечества.

Фото: Liberation