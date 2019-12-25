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Французская газета поместила на обложку Путина в образе Бонда
Сегодня, 13:15
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matveyvn

Французская газета поместила на обложку Путина в образе Бонда

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ВОЗ довольно осторожно отреагировала на сообщение о регистрации российской вакцины.

Французская газета Liberation поместила на обложку президента России Владимира Путина в образе Джеймса Бонда. В руке он держит шприц с вакциной от коронавируса. Заголовок номера звучит так: "Вакцина анти-COVID. Завтра не умрет никогда".

Четыре первые полосы номера посвящены регистрации Россией первой вакцины против коронавируса. Авторы материала, что российская вакцина получила название в честь российского спутника, который обогнул весь мир в 1957 году во время космической гонки СССР с США. Советский аппарат сделал это раньше американского.

Скорость, с которой российский президент объявил (о вакцине), удивляет. Скорость или спешка?

задаются вопросом авторы материала

Они отметили, что ВОЗ довольно осторожно отреагировала на сообщение о регистрации российской вакцины. Журналисты в тексте также выражают сомнения в качетстве клинических испытаний вакцины в России.

Ранее в Сербии назвали создание в России вакцины от коронавируса историческим для человечества.

Фото: Liberation

Теги: liberation, вакцина от коронавируса, джеймс бонд, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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