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В Центре Гамалеи ответили на иностранную критику вакцины от коронавируса

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Гинцбург назвал критику препарата способом борьбы за деньги.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ответили на иностранную критику вакцины от коронавируса. Мнением поделился директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, из-за того, что российская вакцина появилась первой, то многие бизнесмены и компании лишаются многих миллиардов.

Ну какую вы реакцию хотите увидеть?

Александр Гинцбург, национальный исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

По его словам, российская вакцина от COVID-19 абсолютно безопасна и зарегистрирована в полном соответствии с законодательством России.

Гинцбург назвал критику препарата способом борьбы за деньги. Он добавил, что другой реакции тяжело ждать и совершенно точно не стоит ждать аплодисментов за создание серьёзного конкурентного продукта.

Ранее французская газета поместила на обложку Путина в образе Бонда.

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Теги: александр гинцбург, вакцина от коронавируса, центр имени гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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