В Центре Гамалеи ответили на иностранную критику вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ответили на иностранную критику вакцины от коронавируса. Мнением поделился директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, из-за того, что российская вакцина появилась первой, то многие бизнесмены и компании лишаются многих миллиардов.
Ну какую вы реакцию хотите увидеть?
Александр Гинцбург, национальный исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
По его словам, российская вакцина от COVID-19 абсолютно безопасна и зарегистрирована в полном соответствии с законодательством России.
Гинцбург назвал критику препарата способом борьбы за деньги. Он добавил, что другой реакции тяжело ждать и совершенно точно не стоит ждать аплодисментов за создание серьёзного конкурентного продукта.
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