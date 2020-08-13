В Центре Гамалеи ответили на иностранную критику вакцины от коронавируса

Гинцбург назвал критику препарата способом борьбы за деньги.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ответили на иностранную критику вакцины от коронавируса. Мнением поделился директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, из-за того, что российская вакцина появилась первой, то многие бизнесмены и компании лишаются многих миллиардов.

Ну какую вы реакцию хотите увидеть? Александр Гинцбург, национальный исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

По его словам, российская вакцина от COVID-19 абсолютно безопасна и зарегистрирована в полном соответствии с законодательством России.

Гинцбург назвал критику препарата способом борьбы за деньги. Он добавил, что другой реакции тяжело ждать и совершенно точно не стоит ждать аплодисментов за создание серьёзного конкурентного продукта.

Ранее французская газета поместила на обложку Путина в образе Бонда.

Видео: Брифинг по первой в мире одобренной вакцине от коронавируса от 12.08.20