CNN: Венгрию и Швейцарию рассматривают как места для саммита по Украине

Американские чиновники рассказали о приоритете диалога между путиным и Зеленским.

Белый дом в настоящее время рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения будущей встречи между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также для организации дальнейшего трехстороннего саммита с участием американского лидера-республиканца Дональда Трампа. Соответствующей информацией с местной аудиторией поделился телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников из вашингтонской администрации. Один из экспертов объявил СМИ, что глава ША лично обсуждал возможность проведения рабочей встречи в Будапеште в своем недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который "является союзником как Трампа, так и Путина". Беседа длилась несколько часов после того, как в Овальном кабинете завершилась встреча с европейскими политическими лидерами и Владимиром Зеленским.

Источники американского телеканала подчеркивают, что окончательное решение еще не принято и обсуждаются различные сценарии. Один из чиновников США отметил, что планирование трехстороннего саммита было отложено на второй план после того, как Дональд Трамп объявил, что сначала должна состояться встреча Путина и Зеленского.

Макрон назвал Женеву в качестве возможного места двусторонней встречи Путина с Зеленским.

Фото: pxhere.com