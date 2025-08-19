Макрон назвал Женеву в качестве возможного места двусторонней встречи Путина с Зеленским

Глава Франции сообщил о планах по контактам на высшем уровне между главами России и Украины.

Место проведения двусторонней встречи между российским президентом и лидером киевского режима Владимиром Зеленским будет определено в ближайшие часы. Соответствующее заявление сделал журналистам в ходе брифинга французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция выступления европейского политика велась на официальном аккаунте Елисейского дворца по результатам рабочей встречи политических лидеров ЕС с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом и главой Украины в Вашингтоне.

Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву... По итогам нашей первой встречи состоялся звонок между президентом Путиным и президентом Трампом, и было зафиксировано, что сначала будет желание провести двустороннюю встречу между… Зеленским и президентом Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Эмманюэль Макрон выразил надежду на то, что встреча между главами России и Украины пройдет в ближайшие дни. По его словам, последующая за ней "трехсторонее заседание" с участием РФ, Украины и США должна, по возможности, состояться спустя две или три недели.

Макрон: Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / Élysée