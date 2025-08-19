Глава Франции напомнил о важности ЕС для обеспечения безопасности.

Французский президент Эмманюэль Макрон приветствовал предложение о трехсторонней встрече с участием президентов России, США и Украины для мирного урегулирования регионального конфликта, однако в Париже считают, что к подобным мероприятиям также должна быть привлечена и Европа. Глава государства указал на важность организации четырехсторонней встречи с местными политическими лидерами. Соответствующей информацией глава Елисейского дворца поделился на заседании в Вашингтоне при участии республиканца Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Европейский политик отметил, что трехсторонней встрече между главами Кремля, Белого дома и Украины должно предшествовать прекращение огня, после которого международными союзниками будут обсуждаться гарантии безопасности. Ключевой гарантией "на годы и десятилетия вперед" для киевского режима, по словам французского лидера, должна стать непосредственно армия. Второй по значимости Эмманюэль Макрон обозначил приверженность коллективного Запада в рамках так называемой "коалиции желающих".

Фото и видео: Белый дом