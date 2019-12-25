CNN: Байден победил в колеблющемся штате Аризона

Журналисты спрогнозировали, что 11 выборщиков штата отдадут голоса Джо Байдену.

Американский телеканал CNN заявил о том, что Джо Байден победил в колеблющемся штате Аризона. В СМИ уточнили, что кандидат в президенты США получает 11 голосов выборщиков от штата. Такой результат основан по итогам обработки 99 процентов бюллетеней избирателей.

Байден набрал 49,4% поддержки местного населения, в то время как его оппонент от республиканской партии Дональд Трамп - 49,1% голосов. Разница между кандидатами при подсчете голосов составила более 11 тысяч бюллетеней.Ранее журналисты Associated Press и телеканала Fox News представили собственные прогнозы по итогам голосования в штате. Они заявили, что Байден опередил Трампа.

Трамп заявил о "нелегальных" голосах за Байдена после дня выборов.

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