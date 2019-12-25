Лидия Ермошина объяснила, зачем оппозиции "Голос".

ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы для электронного подсчета голосов. Об этом в рамках видеообращения заявила глава Центрального избирательного комитета страны Лидия Ермошина. Чиновница уверена, что созданная оппозиционными активистами система "Голос" на самом деле направлена на организацию массовых беспорядков.

Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат Лидия Ермошина, глава ЦИК Белоруссии

Напомним, что голосование за кандидатов в президенты Белоруссии состоится 9 августа. Граждане республики выберут нового лидера в шестой раз.

Белоруссия объяснила отказ приглашать иностранных наблюдателей на выборы.