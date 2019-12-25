У ЦИК маленький штат — из-за этого сотрудники избиркома не смогут обеспечить безопасность для делегаций.

Белоруссия объяснила отказ приглашать иностранных наблюдателей на выборы. С заявлением выступила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

По её словам, решение об отказе от иностранных наблюдателей вызвано тем, что им не получится обеспечить полную безопасность в условиях пандемии коронавируса.

При этом в Белоруссии не объявлен карантин. Ермошина подчеркнула, что у ЦИК маленький штат — из-за этого сотрудники избиркома не смогут обеспечить безопасность для делегации из каждой страны.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что от белорусской стороны действительно не было получено приглашения для российских наблюдателей. По её словам, они также не поедут в Белоруссию в составе миссий БДИПЧ ОБСЕ и СНГ из-за "весьма специфичного отношения" руководства республики к пандемии коронавируса.

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