Дженнифер Джейкобс

Американская администрация при президенте-республканце Дональде Трампе не передавала Украине какие-либо разведывательные данные для подготовки нападения с применением беспилотников на российские военные объекты. Соответствующее заявление в публичном пространстве сделала корреспондент местной телекомпании CBS при Белом доме Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на собственные источники от первого июня. Ранее иностранка говорила о том, что Вашингтон не располагали никакими сведениям о подготовке киевским режимом упомянутой атаки на военные аэродромы в России.

Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с Зеленским и его командой для операции "Паутина". Украина сама собирала информацию пост сотрудницы СМИ в социальных сетх

Напомним, что согласно сообщению от российского министерства по обороне, 1 июня киевский режим совершил несколько терактов с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов, расположенных в пяти регионах нашего государства. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

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