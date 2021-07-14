Буш назвал ошибкой решение США о выводе войск из Афганистана

Американский политик оценил позицию Белого дома по Афганистану.

Бывший американский президент Джордж Буш (находился у власти в период с 2001 по 2009 года) назвал ошибкой решение Белого дома о выводе войск из Афганистана. Такое заявление политик сделал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle. Гость раскритиковал позицию действующей власти при администрации Джо Байдена по Ближнему Востоку.

Афганским женщинам и девочкам будет нанесен неописуемый вред. Это ошибка...Их просто бросят ..., и это разбивает мне сердце. Джордж Буш, экс-президент США

По мнению Буша, немецкий канцлер Ангела Меркель, скорее всего, чувствует тоже самое, что и Буш. Ранее Джо Байден объявил о полном выводе сил международной коалиции и американских солдат из Афганистана до 31 августа. Войну на территории государства Вашингтон развязал в 2001 году.

Видео: YouTube / DW Documentary