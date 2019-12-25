Бурдасов рассказал, кто был из хоккеистов кумиром его детства

Речь идет о бывшем одноклубнике, с которым он отыграл 3,5 сезона.

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Антон Бурдасов в прямом эфире в Instagram ответил на вопрос, кто был его любимым хоккеистом в детские годы.

С самого детства моим кумиром был Илья Ковальчук. У меня были постеры и карточки с ним, а его голы смотрел на стареньком компьютере. Сейчас мы периодически общаемся с Ковальчуком. Когда я вернулся в СКА, то взял 17-й номер. Я спросил у Ильи, не против ли он. Ковальчук был не против. Антон Бурдасов, нападающий СКА

Напомним, Илья Ковальчук отыграл за СКА шесть сезонов с 2012 по 2018 год. В составе петербургских армейцев форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также лучшим бомбардиром в истории команды. В апреле 2018-го Ковальчук покинул СКА и вернулся в НХЛ. Он выступал вместе с Антоном Бурдасовым с 2012 по 2015 год.

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с Бурдасовым на два года.

Фото: ska.ru