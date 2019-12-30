К такому решению пришел аппарат детского омбудсмена.

Брошенных отцом в аэропорту "Шереметьево" детей передадут их бабушке. Об этом заявила омбудсмен по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова "ТАССу". Сотрудники аппарата уполномоченного посетили Хабаровский край и побеседовали с родственниками детей.

В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции прокомментировали специалисты

Накануне пострадавших мальчиков перевели из больницы в реабилитационный центр Московской области. Там с ними проводят работу психологи и педагоги. В отношении отца, который оставил сыновей одних в Москве, возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется по статье за оставление в опасности. Сейчас состояние мальчиков оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 26 января. Пассажир рейса, прилетевшего из Хабаровска, оставил двоих несовершеннолетних детей на территории аэропорта. В одном из рюкзаков обнаружили личные документы на ребят, а также записка с объяснениями. Родитель написал, что не имеет финансовой возможности растить сыновей. Мать мальчиков жила отдельно от них и не поддерживала отношения.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео допроса отца детей, которых он оставил в Шереметьево.

