Британское патрульное судно Trent намерено блокировать российские корабли в Черном море

В СМИ считают, что ситуация приведет к напряженности и эскалации конфликта в регионе.

Патрульное судно Великобритании Trent намерено блокировать российские корабли в Черном море. Об этом сообщили журналисты издания "Авиа.про" со ссылкой на представителя "Военного навигатора" Андрея Клименко. В СМИ уточнили, что нахождение корабля ВМС Британии стало неожиданным решением, но обусловленным задачам НАТО в регионе. По версии аналитиков, Лондон хочет блокировать средства ВМФ РФ "между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей".

Такие сведения распространяются в прессе после того, как Trent зашел в порт Одессы. Иностранный корабль зашел в воды Украины 16 мая. В Киеве сообщили, что действия Североатлантического альянса связаны с российской агрессией в регионе и нарастанием напряженности в Азовском и Черном морях.

Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства нам нужны сегодня для блокирования части рисков. речь Андрея Клименко

Эксперты считают, что под "блокированием рисков" понимаются провокации, устраиваемые около государственных российских границ в мор. В частности, речь идет о формировании помех для движения кораблей ВМФ РФ. Предположительно, Украина может использовать британский корабль для сопровождения своих судов в закрытые Россией ранее зоны Черного моря.

Британцы считают, что флот их страны не выстоит перед РФ.

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