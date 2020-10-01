Николас Картер привел пример "пророссийской дезинформации" о США в сфере создания вакцин против коронавируса.

Британский генерал обвинил Россию во лжи о вакцинах от коронавируса. Об этом глава Генштаба Минобороны Николас Картер заявил во время выступления с докладом в аналитическом центре Policy Exchange. По данным военного, правительство РФ намеренно распространяет неверные сведения о собственной вакцине от COVID-19, чтобы дестабилизировать обстановку в других странах.

Николас Картер добавил, что Москва использует пандемию коронавируса для получения стратегической выгоды. Заявления РФ в Британии о разработанных лекарствах считают "дезинформационными нарративами". В пример генерал приводит материал пророссийского СМИ в Луганске на востоке Украины. В материале журналисты говорят о том, что Вашингтон проводил испытания вакцины на добровольцах из Украины, в результате которых некоторые пациенты погибли. Данный текст Картер назвал примером "цифрового авторитаризма" наряду с "хорошо известными" кибератаками Кремля.

По словам британца, такие же методы борьбы с США использует Китай. Картер утверждает, что Пекин ведет непрерывную борьбу с невоенными и военными инструментами и не видит различия "между войной и миром".

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Видео: Youtube/PolicyExchangeUK