Мальчик изображен сидящим на волшебной метле.

В центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру, герою серии произведений британской писательницы Джоан Роулинг. Бронзовая скульптура "мальчика, который выжил"расположилась на площади Лестер-сквер. Неподалеку от персонажа находятся другие известные киногерои, включая Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона, Мистера Бина и Бэтмена. Место для них выбрано не случайно. На площадь выходят два самых популярных кинотеатра Лондона. В одном из них в 2001 году состоялась премьера картины "Гарри Поттер и философский камень".

Статуя изображает 11-летнего Гарри Поттера, воплощенного Дэниэлом Редклиффом. Волшебник одет в форму для игры в квиддич. Он сидит на метле "Нимбус-2000". Создатель памятника хотел сделать так, чтобы зрителям казалось, что мальчик парит в воздухе, поэтому единственный столб опоры скрыт зеленым кустом.

Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL