Британская газета Mirror признала, что "вторжения" России на Украину не произошло

Нападение не состоялось в связи с началом в Брюсселе встречи министров обороны стран НАТО. По данным издания, они будут обсуждать, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.

Британская газета Mirror признала, что Россия не напала на Украину. Авторы материала не стали корректировать информацию, где говорилось о том, что Россия якобы нападет на Украину в 3 ночи по местному времени. Однако, издание опубликовало новый текст с констатацией факта.

Напомним, что таблоид The Sun отредактировал на сайте свою статью, в которой со ссылкой на американскую разведку указывалось время "вторжения" России на Украину. Mirror в своих материалах также ссылалась на данные американской разведки.

Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский "дедлайн на 3 ночи" истек". Заголовок статьи на сайте газеты Mirror

Автор материала уточнил, что нападение не состоялось в связи с началом в Брюсселе встречи министров обороны стран НАТО. По данным издания, они будут обсуждать, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.

Ранее мы сообщили, что в Швеции оценили боеготовность российской армии.

Фото: pexels