Британская газета Mirror признала, что "вторжения" России на Украину не произошло

Британская газета Mirror признала, что Россия не напала на Украину. Авторы материала не стали корректировать информацию, где говорилось о том, что Россия якобы нападет на Украину в 3 ночи по местному времени. Однако, издание опубликовало новый текст с констатацией факта.
Напомним, что таблоид The Sun отредактировал на сайте свою статью, в которой со ссылкой на американскую разведку указывалось время "вторжения" России на Украину. Mirror в своих материалах также ссылалась на данные американской разведки.
Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский "дедлайн на 3 ночи" истек".
Заголовок статьи на сайте газеты Mirror
Автор материала уточнил, что нападение не состоялось в связи с началом в Брюсселе встречи министров обороны стран НАТО. По данным издания, они будут обсуждать, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.
Ранее мы сообщили, что в Швеции оценили боеготовность российской армии.
Фото: pexels
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