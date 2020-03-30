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Британия вводит санкции против ВТБ, Ростеха и Аэрофлота
Сегодня, 7:50
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Британия вводит санкции против ВТБ, Ростеха и Аэрофлота

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Борис Джонсон рассказал о новых экономических ограничениях из-за начала военной операции РФ на Украине.

Британия вводит санкции против ВТБ, Ростеха и Аэрофлота. Об этом местным законодателям рассказал глава правительства Борис Джонсон. Он уточнил, что новые экономические ограничения связаны с проводимой Москвой специальной военной операцией против Украины. В "черный список" также попали Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, "Уралвагонзавод". 

ВТБ получал существенную финансовую поддержку от российского правительства, которое причастно к действиям по дестабилизации Украины, подрыву и созданию угрозы…

документ постановления кабмина

По словам Джонсона, Лондон имеет рычаги давления, которые позволяют стране полностью исключить российские банки из национальной финансовой системы. В Британии подчеркнули, что предложат безжалостно вытеснять российские компании из мировой экономической системы "день за днем и неделя за неделей". Премьер добавил, что Соединенное Королевство будет использовать международные площадки для осуждения нападения на Украину. Также страна запретила на своей территории работу авиакомпании "Аэрофлот", корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и руководства ОАК, "Сибура", Промсвязьбанка и других предприятий.

Лондон ввел санкции против пяти российских банков, Тимченко и Ротенбергов.

Фото: YouTube / UK Parliament

Теги: аэрофлот, банки, борис джонсон, великобритания, втб, ростех, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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