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Британия подняла истребители для сопровождения бомбардировщиков Ту-142 над Северным морем
Сегодня, 8:00
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lesjasap

Британия подняла истребители для сопровождения бомбардировщиков Ту-142 над Северным морем

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Иностранные истребители поднимались с базы Lossiemouth.

Британия подняла истребители для сопровождения бомбардировщиков Ту-142 над Северным морем. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте королевских ВВС страны.

Истребители Typhoon поднимались в воздух в третий раз за последние шесть дней. В этот раз они сопровождали российские военные самолеты над Северным морем вблизи британского воздушного пространства

ВВС Британии

Напомним, что самолеты поднимались в воздух с авиабазы Lossiemouth. Иностранные экипажи рассказали о фиксировании двух российских бортов. Британские боевые самолеты регулярно сопровождают суда из РФ при приближении к их воздушному пространству. Все аналогичые случаи завершались без незаконного пересечения государственных границ.

Великобритания "показала" истребитель шестого поколения.

Видео: YouTube / U.S. MILITARY CENTRAL

Теги: lossiemouth, typhoon, бомбардировщик, великобритания, северное море, ту-142
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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