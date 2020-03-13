Лондон последним согласился на саммит среди всех пяти стран-участников.

Британия поддерживает идею России провести саммит "пятёрки". Речь идет о совещании государств, заседающих в Совете безопасности ООН. Участники традиционно обсуждают вопросы, связанные с ядерным вооружением. Об этом журналистам "Коммерсанта" рассказали в госструктурах РФ и британском правительстве.

В Великобритании заявили, что премьер-министр страны Бориса Джонсона готов принять личное участие в собрании. Политики готовы обсуждать детали по международной встрече.

Напомним, что Лондон согласился последним на саммит среди всех пяти стран-участников. Еще 3 марта инициативу РФ по встрече поддержал президент США Дональд Трамп, а 5 марта - генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее Зеленский сравнил вступление Украины в Евросоюз с вечеринкой.

Видео: YouTube/The Telegraph