Трамп согласился на саммит "пятерки" Совбеза ООН по инициативе Путина

Также на встречу согласились Франция и Китай

Президент США Дональд Трамп согласился на саммит "пятерки" Совбеза ООН, который инициировал президнт России Владимир Путин. Об этом рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

В "ядерную пятерку" входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Пока что на встречу также согласились президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.

Вопрос места и времени встречи будут согласовывать отдельно. Лавров надеется, что согласие всех сторон будет достигнуто.

Ранее Лавров оценил возможность нового саммита в "нормандском формате".

Видео: YouTube / Channel 4 News, The White House