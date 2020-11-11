The Sun опубликовал статью об угрозе королевским интернет-кабелям.

Британцы высмеяли статью о "сеющих хаос" российских подводных лодках. Местный таблоид The Sun разместил на портале статью о "тайной российской флотилии" из субмарин, которые способны "искалечить" королевство. По версии СМИ, экипажи из РФ перережут интернет-кабели в море. Они заметили, что это станет катастрофическим ударом по Западу в случае начала боевых действий.

Не могли бы вы сказать нам, когда именно это произойдет? Скоро устанавливаю новую кухню, поэтому хочу быть уверенным, что куплю бытовую технику по самой низкой цене. Без интернета я заплачу гораздо больше. комментарий Jerry Attrick

Doberman Oleary считает, что публикация - полная чушь, поэтому что русским не за чем таким заниматься.Mr Boring полагает, что российские подлодки действительно способны на такое мероприятия, но они не будут этим заниматься. Он добавил, что это останется лишь новой пугающей историей. James Agar напомнил, что такие опасения британцы уже слышали, но до сих пор никто не решился перерезать интернет-кабели.

Можете ли вы полагаться на то, что The Sun сохранит секрет? Готов поспорить, русские никогда и не думали об этом, пока вы не упомянули. ответ skot

The Flumps заявил, что бояться надо британского правительства, которое прожолжает уничтожать свою армию.

Британцы не хотят признавать наличие угрозы для Лондона в лице Китая и России.

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