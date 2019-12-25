Британцы ценили высказывание Байдена о Путине

Британцы оценили высказывание Джо Байдена о Владимире Путине. Местное издание Daily Mail опубликовало комментарии пользователей на резское высказывание американского президента о российском лидере.
В Белом доме засел псих…
пользователь с ником Deeez
Пользователь MYak считает Джо Байдена слабоумным. Он призвал политика осторожнее обходиться с ходунками. Psvensson75 заявил о том, что разжигатель войн из Белого дома решил начать деятельность с России. Его подержал CarCarr с мыслями о том, что Вашингтон такими речами может развязать третью мировую войну. ViveLeTrump уверен, что не Владимир Путин, а именно Джо байден пытается извести Америку.
Triumphantape резюмировал, что на данный момент считает Джо Байдена самым позорным президентом за всю историю США.
Британцев впечатлил заброшенный поселок под Воркутой.
Фото: Pixabay.com
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