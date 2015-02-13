Британцев впечатлил заброшенный поселок под Воркутой

Daily Mail опубликовал статью о городе Цементнозаводский.

Британцев впечатлил заброшенный российский заполярный поселок Цементнозаводский. Об этом сообщили журналисты Daily Mail. Они опубликовали статью о населенном пункте, который расположен в 18 километрах в северо-восточном направлении от Воркуты.

В статье представлены фотографии, а на портале таблоида размещено видеозапись с места событий. На кадрах видно, что квартиры в зданиях, в которых должны были жить люди, заметены снегом. На стенах внутренних помещений образовались сосульки, а мебель утонула в сугробах. Читателям объяснили, что зимой температура воздуха в регионе достигает отметки в минус 50 градусов по Цельсию.

В материале представлены фото и видео заброшенных домов, в которых на полах и окнах образовались огромные сосульки, а мебель занесло снегом. В зимние месяцы температура на этой территории достигает 50 градусов мороза.

Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно. пользователь сайта Daily Mail

Напомним, что ранее общественность узнала о нахождении под Воркутой города-призрака - микрорайона Советского. Его отключили от коммуникации для экономии ресурсов. К концу прошлого года население Советского не превышало 50 человек. Сейчас люди уехали из своих домов.

В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана.

Видео: Youtube/Haberimizde