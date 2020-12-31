Около 110 лет полотно висело в церкви города Ледбери.

В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана. Об этом сообщили журналисты из местного издания Daily Mail. По мнению эксперта, который обнаружил картину, шедевр на протяжении 110 лет висел в приходской церкви в городе Ледбери. На ней изображена Тайная вечеря.

Картину нашел искусствовед и реставратор Рональд Мур, который с=посетил Ледбери с целью восстановления в церкви написанной в XIX-м веке копию знаменитой "Тайной вечери" Леонардо да Винчи. Неожиданно для себя в углу картины он заметил выцветшую, но более ценную картину. За слоем лака была скрыта подпись живописца.

Изображение находилось на высоте примерно трех метров. Поэтому его не возможно было увидеть, если не встать на лестницу. Рональд Мур, искусствовед

Специалист анализировал полотно на протяжении трех лет. Эксперт нашел доказательства того, что оно принадлежит кисти Тициана. В частности, лицо одного из апостолов напоминает портрет художника в молодости. Он сравнил картину с автопортретом Тициана от 1567 года при помощи компьютерной программы распознавания лиц. Искусствовед считает, что портрет мог добавить не сам автор, а его сын Орацио Вечеллио в начале 1576 года.

Фото: Daily Mail.