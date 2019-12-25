Бразильский регулятор ответил на обвинения создателей "Спутника V"

В бразильском агентстве опровергли обвинения в их адрес.

Гендиректор бразильского Национального агентства по надзору за здоровьем Anvisa Антониу Барра Торрес ответил на обвинения разработчиков вакцины "Спутник V". Накануне стало известно, что создатели препарата хотят судиться с регулятором из-за дезинформации. Его слова передает РИА Новости.

Гендиерктор сказал на пресс-конференции, что обвинения в адрес его организации выдвинули очень серьёзные.

Anvisa обвинили во лжи, неэтичных действиях и распространении ложных новостей об обнаружении реплицирующегося аденовируса в документах, касающихся вакцины "Спутник V" <...> Это серьезные обвинения, которые подрывают доверие к организации. Антониу Барра Торрес, гендиректор Anvisa

Бразильский регулятор опроверг обвинения в политизации. Торрес отметил, что у его организации нет заинтересованности отказать в импорте какой-либо вакцины или медицинского продукта. Отчет о проверке российской вакцины Anvisa отправила в Всемирную организацию здравоохранения и другие зарубежные регулирующие органы.

Основной причиной для отказа в импорте было наличие в российской вакцине реплицирующегося аденовируса, способного вызвать у здоровых людей инфекции после вакцинации. Разработчики "Спутника V" опровергают эти заявления. Однако Торрес утверждает, что информация о проблеме есть в документах.

Ранее сегодня мы сообщали, что Минздрав Словакии опубликовал текст соглашения о закупке "Спутника V"

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