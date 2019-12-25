Создатели "Спутника V" хотят судиться с регулятором Бразилии из-за дезинформации

Разработчики вакцины хотят подать иск за распространение ложной информации.

Разработчики вакцины "Спутник V" сообщили, что планируют подать в суд против Национального агентства по санитарному надзору Anvisa Бразилии. Как написали в официальном Twitter-акаунте препарата, бразильский регулятор обвиняют в распространении ложной информации.

После того как бразильский регулятор Anvisa признал, что не проводил тестирование вакцины "Спутник V", разработчики подадут официальный иск в Бразилии против Anvisa об ущербе репутации за распространение ложной и некорректной информации. Пост в Twitter Sputnik V

Создатели решили судиться с бразильским регулятором из-за слов менеджера отдела лекарственных средств и биологических продуктов Anvisa Густаво Мендеса. Он сказал, что Anvisa не получала образцы "Спутника V", соответственно не проводили тест на реплицированный аденовирус.

В понедельник Anvisa не разрешила ввоз и использование российской вакцины в Бразилии.

Фото: Piter.TV