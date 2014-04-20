Минздрав Словакии опубликовал текст соглашения о закупке "Спутника V"

Документ размещен на сайте профильного ведомства республики.

Минздрав Словакии опубликовал текст соглашения с Россией о закупке "Спутника V". Документ размещен на официальном сайте ведомства. Чиновник иупомянули, что обязательным условием для исполнения контракта является обнародование соглашения. В течение следующего месяца российская сторона проверит партию из 600 тысяч доз, которые поставлены заказчику. По завершению данного процесса власти Словакии примут окончательное решение о закупке препарата для профилактики коронавируса.

Напомним, что местный министр здравоохранения Владимир Ленгварский объяснил журналистам, что Минздрав опубликует соглашение на поставку российской вакцины, даже если Москва будет против этого. на аналогичном решении также настояла президент республики Зузана Чапутова. При этом РФИ заявил о том, что не возражает против разглашения условий контракта, но призвали также опубликовать условия поставки вакцины от компании Pfizer.

Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии.

Фото: Минздрав России