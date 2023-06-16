Бразилия заключит контракт с "Росатомом": мнение экспертов

Празднование 9-го мая в Москве, куда съехались лидеры иностранных государств, имело не только мемориальное и внешнеполитическое измерения, но и практическое – личные контакты подстегнули экономическое взаимодействие.

Власти Бразилии заключат контракт с "Росатомом" по строительству малых модульных атомных реакторов, заявил министр энергетики страны Алешандри Сильвейра. Также стороны обсуждают сотрудничество в достройке 3-го энергоблока АЭС "Ангра" и создание новых больших АЭС, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Празднование 9-го мая в Москве, куда съехались лидеры иностранных государств, имело не только мемориальное и внешнеполитическое измерения, но и практическое – личные контакты подстегнули экономическое взаимодействие. Эксперты считают, что "Росатома" это касается в наибольшей степени – он может получить новый контракт на поставку малых АЭС за рубеж, причем в серийном количестве. Об этом можно судить по комментарию главы "Росатома" Алексея Лихачева, заявившего о возможности создания корпусов плавучих и стационарных АЭС в Бразилии – ради 1-2 изделий такое производство разворачивать не будут.

Учитывая, что на праздниках также была достигнута договоренность с Вьетнамом о старте переговоров по строительству АЭС, "Росатом" вскоре может серьезно прирасти крупными зарубежными контрактами. Что не только подтверждает компетенции компании, но и хорошие отношения со странами Глобального Юга. А также сулит России хорошую прибыль от экспорта эксклюзивной наукоемкой продукции. Telegram-канал "Мейстер"

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