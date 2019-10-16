НМГ и Медиакорпорация КНР заключили соглашение о сотрудничестве: мнение экспертов

Первый успешный опыт, фактический открывший новый уровень отношений, уже есть.

Национальная Медиа Группа и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" полагают, что дружба народов двух стран перерастает в полноценное равнозначное партнерство, которое коснется как совместного производства и обмена контентом, так и наращивания новой двусторонней экспертизы между российскими и китайскими СМИ.

Первый успешный опыт, фактический открывший новый уровень отношений, уже есть. Картина "Красный шелк", собравшая почти 700 миллионов рублей в российском прокате в этом году, яркий тому пример, уверены телеграмеры.

В кинотеатрах Китая картина появится уже в сентябре и, думается, ждет ее не меньший успех. Будет и продолжение — "Черный шелк", съемки которого начнутся уже скоро. Важный шаг для индустрии и для страны. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года.

Фото: Pxhere