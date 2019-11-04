Эксперты прокомментировали стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года

Большая часть денег выделяется в рамках проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", и это определяет основную задачу.

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами объявил о выделении 500 миллиардов рублей на поддержку судостроения в течение ближайших шести лет. Учитывая, что это только прямое бюджетное финансирование, суммы, направляемые в отрасль, становятся внушительными, полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Большая часть денег выделяется в рамках проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", и это определяет основную задачу. Это в данном случае не строительство судов как таковых, а работа над развитием системы грузовых и пассажирских перевозок, уверены авторы поста.

В этой связи возникает следующий вопрос – как и что планируется делать с сетью внутренних водных путей, находящейся сейчас не в лучшем виде, и не способной обеспечить существенный рост перевозок? Проекты в этой части на рассмотрении уже есть, надеемся, что скоро последуют и решения. Telegram-канал "Мейстер"

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