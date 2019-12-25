Индия и Пакистан договорились о прекращении огня: мнение экспертов

Устойчивость соглашения в данном случае будет зависеть от двух важных факторов.

Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня при посредничестве США. Представители Индии и Пакистана подтвердили эту информацию. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что устойчивость соглашения в данном случае будет зависеть от двух важных факторов. Первый – террористическая активность в Кашмире, которая, скорее всего, сохранится с теми или иными флуктуациями и может вызвать очередное обострение. Второй – внешнее давление.

К счастью и для Индии, и для Пакистана ни на одну из сторон не давят внешние спонсоры, требуя продолжать войну, считают телеграмеры.

И этот фактор, напротив, существенно сокращает риски эскалации, даже если террористическая активность вновь вызовет обострение. Посмотрим, насколько успешным окажется это миротворчество Трампа – здесь, как минимум, ЕС у него на ногах не виснет, подзуживая одного из участников продолжать до конца. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Фридрих Мерц проиграл первое голосование на должность канцлера ФРГ.

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