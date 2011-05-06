Фридрих Мерц проиграл первое голосование на должность канцлера ФРГ

Хотя политику не хватило сравнительно немного – всего 6 голосов – он стал первым кандидатом в истории ФРГ, провалившимся на старте.

Фридрих Мерц не смог получить поддержку Бундестага в первом туре голосования. Хотя политику не хватило сравнительно немного – всего 6 голосов – он стал первым кандидатом в истории ФРГ, провалившимся на старте, уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Голосовать в ближайшие 14 дней можно еще два раза, и если не выйдет – то требования снизят, проведут последнее голосование, где будет достаточно обычного большинства, считают авторы поста. Но сюрприз, так или иначе, получился неприятный, и коалиция Мерца взяла в этом процессе паузу.

Что будет дальше? Мерц - компромиссная фигура крупнейшей коалиции страны, альтернативы с подобной поддержкой за спиной ни внутри нее, ни за ее пределами, пока нет. Он, вероятно, проглотит горькую пилюлю и попробует купить нужные голоса парламентариев. Но начинает он откровенно плохо – кроме недовольства немцев признания экстремистами все более популярной АдГ, он уже отметился бойкотом части собственной коалиции, которая отдала ему в первом туре 310 голосов, располагая в парламенте 328 креслами. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere