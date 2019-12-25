Бразильский посол подтвердил участие страны в ПМЭФ

Соарес пояснил, что пока не определился точный состав бразильской делегации для участия в форуме.

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес подтвердил участие своей страны в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в июне 2025 года. В беседе с корреспондентом ТАСС дипломат уточнил, что Бразилия примет участие в мероприятии, как и в предыдущие годы.

Соарес пояснил, что пока не определился точный состав бразильской делегации для участия в форуме.

Напомним, что на мероприятие также планируется приезд министра горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне. Мероприятие пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что в дни проведения ПМЭФ введут дорожные ограничения. Форум состоится в КВЦ "Экспофорум", площадь стенда остается прежней – 1,7 тыс. "квадратов". Кроме того, вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко заявил, что одно из ключевых условий допуска на площадки – наличие отрицательного результата теста на коронавирус. Усиленный санитарный контроль также предусмотрен в аэропорту, на вокзалах, в гостиницах и местах общественного питания.

Фото: Piter.TV (архив)