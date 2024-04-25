В состав делегации войдут заместитель главы Министерства иностранных дел и сам министр добывающей отрасли государства.

Джулиус Маттай, занимающий пост министра горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне, посетит Петербург для участия в ПМЭФ-2025 вместе с многочисленной делегацией. Об этом сообщается агентством "РИА Новости", ссылаясь на заявление посла Мохамеда Йонгаво.

Согласно представленным сведениям, в состав делегации войдут заместитель главы Министерства иностранных дел и сам министр добывающей отрасли государства.

Мероприятие запланировано на период с 18 по 21 июня, главной темой форума заявлена концепция "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

Ранее президент Кубы заявил о планах участия в ПМЭФ-2025. Мигель Диас-Канель подчеркнул значимость участия Кубы в данном мероприятии, подтвердив, что приглашения на форум для кубинских делегатов были получены в рамках недавней поездки в Россию. Президент добавил, что власти острова намерены воспользоваться возможностью и направить свою делегацию на ПМЭФ. Кубинский лидер напомнил, что посещение Санкт-Петербурга открыло программу майского визита в Россию. Он выразил убежденность в важности знания истории, подчеркнув, что именно знание исторических фактов помогает противостоять попыткам искажения истины о событиях Второй мировой войны, которыми занимаются западные страны и Соединённые Штаты Америки.

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