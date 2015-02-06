Президент Кубы заявил о планах участия в ПМЭФ-2025

Мигель Диас-Канель напомнил, что посещение Санкт-Петербурга открыло программу майского визита в Россию.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что участие его страны в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) имеет важное значение и запланировано на текущий год, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на выпуск подкаста администрации главы государства.

В ходе беседы Диас-Канель подчеркнул значимость участия Кубы в данном мероприятии, подтвердив, что приглашения на форум для кубинских делегатов были получены в рамках недавней поездки в Россию. Президент добавил, что власти острова намерены воспользоваться возможностью и направить свою делегацию на ПМЭФ.

Кубинский лидер напомнил, что посещение Санкт-Петербурга открыло программу майского визита в Россию. Он выразил убежденность в важности знания истории, подчеркнув, что именно знание исторических фактов помогает противостоять попыткам искажения истины о событиях Второй мировой войны, которыми занимаются западные страны и Соединённые Штаты Америки.

Диас-Канель особо указал на важность взаимодействия с российским городом в медицинских направлениях, обозначив конкретные цели углубления отношений в сфере онкологии, кардиологии и детской медицины. Помимо этого, он коснулся ряда совместных культурных и информационных проектов, развиваемых совместно с Россией.

Ранее мы сообщили о том, что в дни проведения ПМЭФ введут дорожные ограничения.

Фото: Piter.TV