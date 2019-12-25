Минспорта утвердил Брагина главным тренером сборной России по хоккею

Специалист возглавил тренерский штаб клуба в начале лета.

Министерство спорта утвердило назначения Валерия Брагина на пост главного тренера сборной страны по хоккею, сообщил ТАСС.

Кандидатуру в Минспорт представила Федерация хоккея, отмечая, что Брагин – специалист с большим опытом работы и знаниями. Приказ о назначении подписали 14 июля.

Напомним, что СКА объявил о назначении Брагина главным тренером команды 5 июня.

Валерий Брагин тренировал молодежную сборную с 2014 года. Под его руководством команда выиграла три серебра и две бронзы чемпионатов мира. Ранее он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011-м при Брагине национальная команда выиграла золотые медали.

Ранее мы писали, что хоккеисты СКА вылетели в "Новогорск" на первый предсезонный сбор.

Фото: Вконтакте / Хоккей России