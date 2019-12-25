Хоккеисты СКА вылетели в "Новогорск" на первый предсезонный сбор

Учебно-тренировочный центр "Новогорск" находится в Московской области.

Петербургская хоккейная команда СКА прошла медосмотр и отправилась в учебно-тренировочный центр "Новогорск", который находится в Химках Московской области.

Команда пробудет там до 28 июля, а затем вернется домой. Отмечается, что вместе с основным составом поехали и несколько молодых игроков, которые участвовали в Лагере развития в "Хоккейном городе". В центре пройдет сбор в рамках подготовки к сезону 2020/2021. После возвращения домой команда два дня пробудет в "Хоккейном городе" и отправится на первый предсезонный турнир Sochi Hockey Open, который состоится в Сочи с 4 по 9 августа.

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Фото: vk.com/ska