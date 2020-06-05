СКА объявил о назначении Брагина главным тренером команды

Он работал в армейском клубе на посту старшего тренера с января 2020 года.

Совет директоров СКА утвердил изменения в тренерском штабе команды. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба на официальном сайте.

Главным тренером армейцев назначен Валерий Брагин, занимавший ранее пост старшего тренера с января 2020 года. Бывший наставник СКА Алексей Кудашов, а также его помощники – тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус и тренер по ИФП Денис Коротышев – покинули клуб.

Напомним, СКА по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял второе место в регулярном чемпионате, набрав 93 очка в 62 матчах. Команда Алексея Кудашова должна была встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина из-за эпидемии коронавируса. 25 марта президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением о досрочном завершении сезона.

Ранее стало известно, что Валерий Брагин стал главным тренером сборной России.

Видео: YouTube / Lysenkov TV