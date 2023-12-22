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Боярскому провели операцию на сердце
Сегодня, 17:49
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Боярскому провели операцию на сердце

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Спектакль с участием артиста запланирован на 20 февраля.

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после проведения планового обследования, сообщили в пресс-службе театра имени Ленсовета, передаёт РИА Новости.

Напомним, что 6 февраля стало известно, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу. В театре сообщили, что обследование прошло удачно: теперь артист находится дома.

Спектакль с участием Боярского запланирован на 20 февраля. Ранее, в конце декабря, артист также прошёл плановое обследование в больнице. Прошлая госпитализация произошла в конце ноября, а выписка - в начале декабря.

Фото:  legion-media.ru

Теги: михаил боярский, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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