Боярскому провели операцию на сердце

Спектакль с участием артиста запланирован на 20 февраля.

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после проведения планового обследования, сообщили в пресс-службе театра имени Ленсовета, передаёт РИА Новости.

Напомним, что 6 февраля стало известно, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу. В театре сообщили, что обследование прошло удачно: теперь артист находится дома.

Спектакль с участием Боярского запланирован на 20 февраля. Ранее, в конце декабря, артист также прошёл плановое обследование в больнице. Прошлая госпитализация произошла в конце ноября, а выписка - в начале декабря.

Фото: legion-media.ru