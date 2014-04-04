Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков

Пока окончательный список организаций не готов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что вскоре от SWIFT отключат еще больше российских банков. Об этом он сказал во время эфира на канале VPI в Венесуэле.

Политик отметил, что пока точно неизвестно, какие именно финансовые организации попадут под новые санкции, но они "будут".

А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти. Жозеп Боррель.

Ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс призвала полностью отключить Россию от системы SWIFT. Она пообещала ускорить работу по созданию альянсов в области экономики и безопасности по всему миру, в том числе с Индией и странами Персидского залива, чтобы далее "изолировать Россию". К российскому аналогу финансовой системы SWIFT присоединились более 52 иностранных организаций.

Фото и видео: YouTube / AGENCIA EFE