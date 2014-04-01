В ЕС считают, что отношения с Москвой находятся в "мертвой точке".

Верховный представитель дипломатии евросоюза Жозеп Боррель назвал "агрессией" высылку Россией иностранных дипломатов. Об этом иностранец сообщил в интервью журналистам телеканала France 24. Специалист по внешней политике и политике безопасности уточнил, что говорит о ситуации, которая произошла в начале февраля текущего года.

Целью визита было проверить отношение России к Европейскому Союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выдворив европейских дипломатов во время визита, что противоречит любому дипломатическому поведению. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что в феврале Жозеп Боррель посетил Москву впервые за три последних года. В рамках рабочего визита он переговорил с коллегой из МИД Сергеем Лавровым. Гость объяснил, что в настоящее время отношения между Россией Евросоюзом находятся "в мертвой точке".

США и Евросоюз решили скоординировать действия по политике России.

Фото: European Comission