Борис Джонсон впервые вышел в свет после лечения и обратился к британцам

Премьер-министр страны призвал граждан соблюдать карантинные меры.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые вышел в свет после лечения и обратился к британскому народу. Об этом сообщили журналисты местного издания The Sun. Чиновник пояснил, что полностью вылечился от инфекции.

Борис Джонсон рекомендовал гражданам Великобритании не пренебрегать мерами профилактики, а также следовать введенным правительством карантинным мерам. Он заметил, что сейчас для населения страны "риски максимально велики". Чиновник добавил, что не собирается рисковать и ослаблять ограничения. Он заметил, что борьба против распространения коронавируса еще не завершена.

Напомним, что Бориса Джонсона выписали из больницы 12 апреля. Он поблагодарил медицинский персонал из Больницы Святого Томаса в Лондоне, который занимался его лечением. Премьер-министр выделил медсестру по имени Дженни Макги и медбрата Луиса Питарма. именно они посменно дежурили около постели чиновника "в критически важный период".

Стало известно, как в больнице проводил досуг Борис Джонсон.