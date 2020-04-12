Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Премьер поблагодарил врачей Национальной службы здравоохранения за то, что они спасли ему жизнь и отметил, что ему трудно найти слова, чтобы выразить, насколько он им обязан".
Ранее мы сообщали о том, как Борис Джонсон проводил свой досуг в больнице. Он был переведен из реанимации в обычную палату. Первым делом он позвонил своей беременной невесте. У премьера 26 марта нашли коронавирус по результатам тестов.
Видео: @borisjohnsonuk / Instagram
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