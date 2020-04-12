Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы

Эмоциональная реплика появилась на Instagram-странице и в других соцсетях британского премьера.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.

Премьер поблагодарил врачей Национальной службы здравоохранения за то, что они спасли ему жизнь и отметил, что ему трудно найти слова, чтобы выразить, насколько он им обязан".

Ранее мы сообщали о том, как Борис Джонсон проводил свой досуг в больнице. Он был переведен из реанимации в обычную палату. Первым делом он позвонил своей беременной невесте. У премьера 26 марта нашли коронавирус по результатам тестов.

Видео: @borisjohnsonuk / Instagram