Стало известно, как в больнице проводит досуг Борис Джонсон

Неожиданными деталями поделилась газета Times.

Стало известно, как проводил свой досуг в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как сообщила газета Times, он занимается разгадыванием головоломок судоку, а также смотрит кино – трилогию "Властелин колец" и фильм "Уитнэйл и я".

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен из реанимации в обычную палату. Первым делом он позвонил своей беременной невесте. У премьера 26 марта нашли коронавирус по результатам тестов.

Фото: Pixabay