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Стало известно, как в больнице проводит досуг Борис Джонсон
Сегодня, 17:24
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fvbykov

Стало известно, как в больнице проводит досуг Борис Джонсон

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Неожиданными деталями поделилась газета Times.

Стало известно, как проводил свой досуг в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Как сообщила газета Times, он занимается разгадыванием головоломок судоку, а также смотрит кино – трилогию "Властелин колец" и фильм "Уитнэйл и я".

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен из реанимации в обычную палату. Первым делом он позвонил своей беременной невесте. У премьера 26 марта нашли коронавирус по результатам тестов. 

Фото: Pixabay

Теги: борис джонсон, великобритания, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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