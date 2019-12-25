Болтон считает Трампа "безнравственным президентом"

Джон Болтон рассказал о том, что президент США мало знает мировую историю.

Джон Болтон считает Дональда Трампа "безнравственным президентом". Об этом экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности рассказал в интервью для издания El Pais. Чиновник отметил, что американский лидер сосредоточился на тех вещах, которые помогут ему быть переизбранным на второй срок. При этом он "необязательно опирается на то, что лучше для США".

Я объяснял ему дюжину раз, что Корейский полуостров был разделен в 1945 году, но он никогда этого не запомнил Джон Болтон, экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности

Эксперт вспомнил, что Трамп удивился, когда узнал у Терезы Мэй, что Великобритания является ядерной державой. По словам Болтона, в мире политики уже в курсе того, что американский лидер мало знаком с историей, а также не заинтересован в ее изучении.

Трампа упрекнули в невозможности говорить с Путиным на равных.