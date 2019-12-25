В Бразилии заявили о необходимости "иметь порох".

Жаир Болсонару заявил о готовности защищать Амазонию силой оружия, если это понадобиться для недопущения иностранного вмешательства в дела страны. Бразильский президент вспомнил инициативу американского представителя Джо Байдена. Ранее демократ из Вашингтона критиковал ситуацию в Бразилии. С соответствующей речью глава государства выступил в президентском дворце.

Недавно мы слышали, как серьезный кандидат на пост главы государства заявил, что если я не потушу пожары в Амазонии, он установит торговые преграды для Бразилии. Что мы можем противопоставить этому? Одной дипломатией не обойтись. На случай, когда заканчивается слюна, нужно иметь порох Жаир Болсонару, президент Бразилии

Политик уточнил, что "порох" не обязательно использовать. Достаточно другим странам будет знать о том, что он есть. Болсонару рассказал, что Бразилия имеет большие запасы природных ресурсов, поэтому чиновникам приходится соблюдать осторожность в отношениях с государствами, которые положили глаз на богатства страны.

Напомним, что лидер Бразилии открыто симпатизирует Дональду Трампу. Он неоднократно публично в этом признавался. За резкие высказывания в СМИ Болсонару называют "тропическим Трампом".

Президент Бразилии назвал теракт в Ницце проявлением христианофобии.

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