Ранее эксперты заявили о о том, что связи между смертью добровольца и вакциной нет.

Жаир Болсонару призвал расследовать связь самоубийства волонтера с приемом вакцины от COVID-19. Об этом президент Бразилии сообщил в рамках еженедельного прямого эфира, который транслировался в социальных сетях. По словам политика, можно допустить связь между смертью добровольца и прививки китайской вакциной.

Возможно, это побочный эффект вакцины. Все возможно. Не знаю, пришли ли уже к какому-то заключению, но необходимо прояснить и после этого возобновить исследованию китайской вакцины "Коронавак" Жаир Болсонару, президент Бразилии

Напомним, что 9 ноября Национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech. Эксперты рассказали, что это связано с "серьезным сопутствующим инцидентом". Глава Института Бутантан Димас Ковас заявила, что смерть волонтера не связана с испытуемой вакциной.

Болсонару заявил о готовности защищать Амазонию силой оружия.

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