Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине

Спортсмен понесет флаг Олимпийского комитета России 20 февраля.

Российский спортсмен Александр Большунов будет знаменосцем национальной сборной страны на торжественной церемонии закрытии Олимпиады в Пекине. Об этом журналистам рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она уточнила, что честь представлять свое государство на мероприятии получил известный лыжник, трехкратный олимпийский чемпион ОИ-2022. Большунову сейчас 25 лет. Он выиграл золотую медаль в категории скиатлон, эстафете 4 на 10 километров, а также получил серебро за гонку на 15 метров с раздельным стартом и бронзовый приз за командный спринт.

Напомним, что церемония закрытия зимней Олимпиады состоится 20 февраля в Пекине. На церемонии открытия Игр флаг Олимпийского комитета России несли хоккеист Вадим Шипачев и представительница конькобежного спорта Ольга Фаткулина.

Сборная России во второй раз подряд вышла в финал ОИ по хоккею.

Фото и видео: Telegram / Олимпийский комитет России

