Сборная России во второй раз подряд вышла в финал ОИ по хоккею

Команда обыграла в полуфинале турнира зимней ОИ-2022 сборную Швеции.

Национальная сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. Об этом стало известно по результатам полуфинальной ледовой схватки россиян с командой Швеции. Основное время и овертайм завершились с результатом 1:1. Победный буллит реализовал спортсмен Арсений Грицюк. Россияне будут второй раз подряд играть в заключительной битве по хоккею на ОИ.

В первом звене к Вадиму Шипачеву и Андрею Чибисову вышел Кирилл Семенов. Игравший на его месте хоккеист Станислав Галиев не попал в заявку на матч. Напомним, что 13-м форвардом стал Артур Каюмов. Во время перестановок он позже оказался в первой тройке нападающих. Большую часть игры вели шведы. Они попытались открыть счет, но хоккеисты реализовали удар по штанге. Ворота защитил российский голкипер Иван Федотов.

Во втором периоде гол забил Антон Слепышев. Спортсмену удалось совершить удался индивидуальный проход к воротам оппонентов. В третьем периоде шведам удалась собственная атака. Капитан Антон Ландер добил россиян броском в ворота шайбы.

"Каролина" победила "Нэшвилл" в матче НХЛ.

Фото и видео: Telegram / Олимпийский комитет России

