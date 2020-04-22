Медики призывают не заниматься самолечением.

Большинство умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам. С такими сведениями к журналистам обратились представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса через Telegram-канал. Специалисты полагают, что некоторых пациентов можно было бы спасти, если бы они пришли в медицинские учреждения на раннем этапе заболевания.

Врачи уверены, что многие не обращаются в поликлиники, так как считают, что заразились обычным гриппом или ОРВИ. Еще одним распространенным заблуждением при инфицировании является путаница симптомов заражения с сезонной аллергией. Медики напомнили, что насморк, кашель, повышенная температура могут на самом деле являться признаками COVID-19. При наличии таких симптомов следует обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением.

В оперштабе добавили, что ухудшение состояния здоровья происходит резко, примерно на пятый-восьмой день после инфицирования. В этом случае пациенту требуется немедленная госпитализация.

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом.

Видео: Piter.TV